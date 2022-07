A jak vypadaly hotové bazény? Botič, který mohl být veden buď novým, nebo starým korytem, ústil v původním korytu u hráze, kde byl filtr a odkud voda přitékala do dětského brodiště o rozměru 60 x 6 m s průměrnou hloubkou 40 cm. Odtud znovu přes filtr se vedla voda do bazénu pro neplavce o rozměru 15 x 10 m s průměrnou hloubkou 80 cm a dále pokračovala do velkého bazénu 50 x 23 m s průměrnou hloubkou 170 cm. Odtud byl odtok ke stavidlu a zpět do Botiče. Voda se vyměňovala vlastním spádem, který byl regulován stavidlem.

Napouštění trvalo asi čtyři dny, neboť v roce 1950 měl Botič málo vody. 9. července byl slavnostně zahájen provoz a od té doby bylo koupaliště s travnatou pláží velmi oblíbené a hojně navštěvované. Existovalo asi deset let – do doby, kdy se začala připravovat stavba Hostivařské přehrady. Dnes leží na jejím dně.

Po velké povodni, dne 8. července 1958, kdy stoletá voda způsobila v Hostivaři mimořádné škody (mimo jiné zničila klubovnu hostivařských rybářů, kterou si v roce 1951 sami postavili), došlo z důvodu ochrany před záplavami k rozhodnutí postavit přehradu s regulací vody. V letech 1961 – 1963 probíhala výstavba (tím zanikl Mouchův mlýn, který zmizel pod hladinou). Vyrostla 13 m vysoká a 112 m dlouhá sypaná hráz. Přehrada, o rozloze 43,8 ha, byla napuštěna v roce 1964, má hloubku 12 m a muže zadržet 2,1 milionu krychlových metru vody. Kromě ochranného významu je určena k rekreaci. Proto bylo na úbočích Varty vysazeno 240 ha lesa, který doplnil 70 ha starého zalesnění, a náhorní část vrchu byla parkově upravena. Vyrostly tu vyhlídkové cesty, z nichž jedna vede podél přehrady v délce 3 km. Pro zajištění přístupu rekreantů byla zprovozněna autobusová linka Náměstí Míru – Hostivařská přehrada. Linka, zvaná rekreační, měla číslo 226.

Na přehradě býval i “lodní” provoz. Šlo o motorový katamarán Želva II, ale jeho provoz po několika letech zanikl.

Dnes je zde kromě rekreantu i ráj rybářů. Nádrž je bohatá na počet druhu ryb a některé dorůstají značných rozměru. K největším úlovkům patří až 15 kg kapr nebo bílý amur nebo až 50 kg sumci. O velikosti ryb podala nešťastný důkaz povodeň v srpnu 2002, kdy lidé v hostivařských zahradách, po opadnutí vody, objevili až 30 kg vážící tolstolobiky.