Chceš se naučit předcházet konfliktům při svých běžeckých výpravách? Chceš se dozvědět, jaký je nejběžnější druh napadení a jak se proti němu bránit? Jaké jsou nejčastější chyby obětí napadení a jak se jich vyvarovat?

Přihlas se na Workshop Sebeobrana pro běžkyně, který pro tebe připravili adidas Runners Prague ve spolupráci s Českou Krav Maga Asociací.

Co se na Workshopu naučíš?













Jak zvýšit úroveň své bezpečnosti a bezpečnosti svých blízkých při běhání.Jak poznat, kdo proti tobě stojí a jaké má úmysly.Jak nejlépe deeskalovat různé typy agresorů.Jak překonat pocit zamrznutí.Jak se bránit, když prevence nevyjde.Jak používat pepřový sprej.Kdy a jak volat policii a jak nejvhodněji vypovídat.

Krav Maga je sebeobranný systém snadný na naučení, stavěný na přirozených a intuitivních reakcích. Vychází z reálných situací, díky čemuž skutečně funguje nejen v tělocvičně, ale i v reálném životě. Akce je vhodná pro všechny ženy od 15 let.

Předchozí zkušenosti s bojovými sporty ani jiné fyzické předpoklady nejsou potřeba!

Pro účastnice bude na místě připraveno lehké občerstvení. Celá akce je zdarma. Jediné, co je nutné pro přihlášení, je stáhnout si aplikaci adidas Running by Runtastic a přihlásit se skrze ní na tuto akci. Jak na to? Stáhněte aplikaci, přidejte se do komunity adidas Runners Prague, v rozvrhu najděte ,Sebeobrana pro běžkyně‘ a přihlaste se:) V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na Martina Šrámka (Kapitán adidas Runners Prague).

Vidíme se v pondělí 1.8.

O komunitě adidas Runners

Nejsme běžecká skupina. Jsme mezinárodní komunita lidí různého vyznání, názorů, schopností, barvy pleti.

Spojuje nás touha být lepšími. Lepšími sportovci, přáteli, lidmi. To vše díky síle sportu a společnému odhodlání.

Through running we have the power to change lives.

Through community we have the power to change the world.

Welcome!

O lektorovi

Jakub Otipka patří k předním světovým expertům z oblasti osobní a profesní bezpečnosti. Jako dospívající byl Jakub brutálně napaden pravicovými extremisty a následně zařazen do programu ochrany svědků, což určilo jeho další životní směřování. Po tomto incidentu se rozhodl, že nechce dále žít ve strachu a začal s tréninkem různých bojových sportů a umění.

V současné době působí Jakub jako ředitel České Krav Maga Asociace, největší české sebeobranné organizace, a současně má na starosti rozvoj sebeobranného systému KM v rámci celého světa. Během jeho kariéry prošlo jeho kurzy více než 30 tisíc klientů, připravil více než 200 profesionálních instruktorů a spolupracoval s řadou vládních i soukromých organizací u nás i v zahraničí.

Mimo těchto komerčních aktivit věnuje Jakub také relativně dost prostoru a času práci s nejohroženějšími skupinami obyvatel. Stojí mj. za charitativními projekty Nenechte si ubližovat, který se věnuje zvyšování úrovně bezpečnosti žen a dětí, Bezpečí pro seniory a několika dalšími.